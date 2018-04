Grandi prestazioni per la New Bike Andria alla 7^ Marathon del Salento Copyright: n.c.

La 7^ Edizione della Marathon del Salento svoltasi in località di Torre San Giovanni, lascerà sicuramente bei ricordi per chi vi ha partecipato.

I tesserati della New Bike Andria si sono confrontati con quasi 1000 atleti sulle due tipologie di percorso che presentavano comunque per lunghi tratti difficoltà tecniche e asperità importanti.

Nella specialità Granfondo, sugli scudi un ottimo Vincenzo Pietrangelo che, nonostante una brutta caduta, conquista in volata la 3^ posizione assoluta e 1^ della sua categoria M3.

Con esperienza invece, Giacomo Scardigno (1°ELMT) controlla per tutta la gara i primi piazzamenti e per un soffio non raggiunge il podio assoluto posizionandosi nella ben più che soddisfacente 4^ posizione.

Grandissima prestazione anche per la lady d'acciaio Grace Mazzone, che raggiunge il gradino più alto nella propria categoria (323^ ASSOLUTA 1^ W1), segno che tra gli ulivi secolari e la terra arsa al sole del Salento non ha rivali.

Il sempre presente Leonardo Lombardi a fine gara dichiara che, nonostante il ritardo di preparazione, la gamba c'è e lo dimostra conquistando il podio in 5^ posizione di categoria (M1) e piazzandosi con un buon 58° Assoluto. Miky Cicciarelli in costante crescita si piazza 324° Assoluto, 72° M3.

Il percorso Marathon più lungo e quindi più duro vede protagonista Antonio Giaconella, che rimedia la 48^ posizione assoluta (10° ELMT), purtroppo sfortunata la sua prestazione, compromessa da una brutta foratura già al 15 km. Si sono confrontati su questa lunghezza anche Alexandro Fortunato, 261° assoluto e 52° M2, Fabio Bonadies, 275° assoluto e 25° ELMT e infine Pietro Laforgia, 392° assoluto e 47° M1, che portano a termine la competizione ma sicuramente più interessati ad accumulare esperienza e a gustarsi il percorso.