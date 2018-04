Ottimi piazzamenti per la Gym Education A.S.D. al Gran Prix di Lucera

Domenica 15 Aprile si è svolto a Lucera il Campionato Regionale di Grand Prix delle Società targato ASI. Per la prima volta presente anche la Gym Education, schierando ben 40 ginnaste suddivise in sei rappresentative: tre per la Categoria Esordienti e tre per la Categoria Ragazze, tutte nel Primo Livello.

Consapevole della difficoltà di questa gara, tra l’altro preparata in pochissimo tempo, il team andriese non ha voluto negare alle proprie giovani ginnaste esperienze nuove con l’apporto delle allenatrici Prof.ssa Simona Bonanni e Natalia Scamarcio.

La classifica finale è data dalla somma dei punteggi di tre esercizi (esercizio di squadra a corpo libero, esercizio a coppia e un esercizio individuale) eseguiti da ogni rappresentativa e nonostante la complessità del programma della gara le andriesi hanno ottenuto buoni piazzamenti.

Categoria Esordienti Primo Livello:

3° classificate: Di Tullio Flavia, Sgaramella Miriam, Sinisi Miriana , Liso Matilde, Bisceglie Dalia e Caldarola Noemi.

4° classicate: D’Abbene Ilenia, Lamesta Ilaria, Catino Alessandra, Sgaramella Martina, Porro Alessia e De Nigris Camilla.

5° classicate: Di Vincenzo Roberta , Romolo Carlotta, Sofia Lorusso, Pistillo Brigida, Lomuscio Giulia e Campanale Valentina.

Categoria Ragazze Primo Livello:

2° classificate: Giorgia Zingarelli, Cannone Swami , Sardano Ilenia, Di Gregorio Isabel, Greco Virginia, Leonetti Giulia e Sinisi Flavia.

4° classicate: Pappalardo Chiara, Giorgino Claudia, Civita Elena Pia, Fiore Lucrezia, Romolo Flavia, De Nigris Gaia, Fiore Eulalia e Giorgino Emanuela.

5° classicate: Piccolo Elena, Martinelli Angelica, Zingaro Simona, Sterlicchio Iris, Bruno MariaChiara, De Nigris Alice e Aruanno Martina.

Prossimo appuntamento la Gara Provinciale targata CSI.