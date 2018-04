A Genova dal 25 al 28 Aprile a rappresentare la Puglia per le finali nazionali dei campionati studenteschi di Tennis, ci sarà lo studente andriese del Liceo Scientifico “Nuzzi” Umberto Marmo. Il ragazzo della Seconda sez. E classe 2002, ha raggiunto questo prestigioso traguardo vincendo la fase interprovinciale BA-BAT il 19 Marzo e la fase regionale il 9 Aprile scorso. Combattutissima soprattutto la finale regionale vinta da Marmo contro il campione provinciale tarantino Marco Simeone; la partita si è conclusa con un emozionante tie-break finito 8 a 6 dopo due set di ottimo tennis che i giocatori si sono divisi.

Il giovane studente andriese, facendo valere l’esperienza maturata in anni sui campi in terra rossa della nostra provincia e non solo, ha portato a casa una vittoria che dà lustro alla sua ancora breve ma già importante carriera. Il suo fisico, che lui ama definire da sollevatore di ipotesi, forse non è ancora da atleta fatto, ma Umberto grazie ad una eccellente padronanza della tecnica ed a una discreta applicazione delle tattiche di gioco, sopperisce egregiamente a questa mancanza. Il tutto naturalmente condito da sacrifici giornalieri suoi e della famiglia, che fa di tutto per far si che il ragazzo non tralasci lo studio.

Marmo vanta una classifica FIT (3.2) che per la sua età è di tutto rispetto; ma non da meno i pretendenti al passaggio alla fase nazionale, tutti terza categoria come il tennista andriese. Difatti, anche per gli addetti ai lavori, questa edizione dei regionali ha espresso il miglior livello di tennis visto finora, sia in campo maschile che in quello femminile. La competizione regionale ha visto qualificarsi, oltre allo studente andriese, anche Giulia Laterza del Liceo Scientifico “Salvemini” Bari, ma anche la squadra maschile del Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” di Bindisi ed il Liceo “Tito Livio” di Martina Franca con la squadra femminile.

Ad Umberto, che verrà aggregato alla squadra maschile di Brindisi, vanno oltre ai complimenti per il risultato ottenuto, il più sentito sostegno ed incitamento per le gare di Genova dove siamo certi terrà alto il nome della sua scuola e della città.