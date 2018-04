"Play The Games": ad Andria il 29 ed il 30 aprile presso la piscina comunale

Si terranno ad Andria, presso la piscina comunale, il 29 e 30 aprile prossimi, con inizio alle ore 9,00, i Play The Games di nuoto Special Olympics. Si tratta di giochi regionali, dedicati ad atleti con disabilità intellettiva e relazionale, ai quali parteciperanno cinque team pugliesi (Gocce Special Team di Corato, I Saraceni di Spinazzola, Olimphià di Acquaviva, Straordinariamente Abili di Foggia e Vinci Con Noi di Triggiano) e un team lucano (La Coccinella di Bernalda).

Saranno presenti più di 80 atleti, che si cimenteranno nelle classiche gare dello stile libero, del dorso, della rana, ecc…, e altrettanti incaricati fra tecnici, volontari, cronometristi e assistenti.

Le gare regionali sono il passaggio obbligato per chi voglia accedere ai Giochi Nazionali, che quest’anno si svolgeranno a Montecatini dal 4 al 10 giugno prossimi, e ai quali si prevede parteciperanno circa 3000 atleti, distribuiti fra le discipline del nuoto, dell'atletica, del calcio, dell'equitazione, ecc...

L’evento di Andria rappresenta uno delle migliaia di eventi che ogni anno vengono organizzati nel mondo sotto l’egida di Special Olympics, l’organizzazione internazionale fondata esattamente 50 anni fa da Eunice Kennedy (sorella di JFK) con la finalità di inserire nella società le persone con disabilità intellettiva e relazionale utilizzando lo strumento “sport”, organizzando per loro programmi di allenamento, competizioni e una serie di eventi collaterali.

Special Olympics è presente in quasi tutte le nazioni del mondo e conta oggi circa 5 milioni di atleti.

L’appuntamento per il pubblico, quindi, è per il giorno 29 aprile, con la cerimonia iniziale (nel corso della quale uno degli atleti in gara reciterà il giuramento Special Olympics) e le gare preliminari, e per il giorno 30 aprile, con le gare finali e le premiazioni.

«Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze».