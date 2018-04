​A Potenza il “Final T-IME” un grande evento di sport e condivisione

“Final T-IME”, giunto ormai alla settima edizione, è un evento sportivo organizzato dei Salesiani dell'Ispettoria Meridionale. Dalla giornata di ieri e fino a domani 1 maggio 2018 la città di Potenza accoglierà più di 250 persone tra atleti e dirigenti provenienti dagli oratori di Basilicata, Campania, Puglia, Calabria e Albania.

I Salesiani di Andria saranno presenti con circa 60 (tra atleti e alleducatori) suddivisi nelle categorie Pulcini, Esordienti e Giovanissimi.

Gli sport che caratterizzano questa tre giorni sono il calcio e la pallavolo femminile. Sport, divertimento e condivisione saranno le parole chiave di questo evento, infatti tutte le persone coinvolte, compresi i partecipanti, condivideranno insieme sia pranzo che cena nell’Oratorio Centro Giovanile di Potenza.

Di fondamentale importanza i due momenti comunitari: quello della Celebrazione Eucaristica di Domenica, e quello di lunedì 30 aprile alle ore 18 presso il CineTeatro “Don Bosco”, durante il quale Carlos Clay França, calciatore del Potenza Calcio, porterà ai ragazzi la sua testimonianza di “atleta di Dio”. La manifestazione si concluderà nella mattinata di martedì 1 maggio, con le finali, premiazioni ed il pranzo comunitario.

Lo sport è un momento di cruciale rilevanza per l'educazione dei ragazzi a valori importanti come quelli del rispetto, dell'amicizia, del gruppo e ha il potere di far crescere esperienza dopo esperienza, sia quando si vince che quando si perde. A Potenza per tre giorni si respirerà un'aria piena di valori e di divertimento nel nome Di Don Bosco.

E come diceva Don Bosco: “Noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri”.