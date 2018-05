Il Liceo Scientifico "Nuzzi" organizza una gara provinciale di Orienteering

Venerdì 4 maggio, tra le ore 9 e le ore 13, orario previsto per la premiazione, si svolgerà presso il sito archeologico di Canne della Battaglia la Gara Provinciale Bari e Bat di Orienteering valida per i Campionati Studenteschi. La manifestazione è organizzata dal MIUR PUGLIA e dalla Federazione Sport Orientamento per la Puglia, in collaborazione con il Liceo Scientifico Statale“R. Nuzzi” di Andria e con il Patrocinio del Comune di Barletta.

Alla gara parteciperanno le scuole secondarie di Primo e Secondo grado delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, con squadre, maschili e femminili, formate ciascuna da 3 studenti e una squadra Trail-o di cui 2 studenti paralimpici.

Dopo la gara i partecipanti potranno effettuare la visitadell’Antiquarium e della Cittadella con l’ausilio di guide specializzate messe a disposizione dal Comune di Barletta.

Per la prima volta, nella regione Puglia, una manifestazione sportiva studentesca si svolge in un sito archeologico e ciò grazie alla sensibilità e disponibilità mostrata dalla direttrice del Polo Museale dellaPuglia, dott.ssa Maria Stella Margozzi, e della direttrice dell’Antiquarium di Canne, dott.ssa Miranda Carrieri, che hanno permesso di utilizzare le aree del Sepolcreto Medioevale e della Cittadella per la gara Trail-o.

L’attività sportiva dell’Orienteering da sempre unisce Natura e Sport ma in questo caso è stato possibile coniugare anche l’aspetto culturale e la conoscenza di un territorio straordinario per valenza storica e archeologica, grazie alle sinergie di tante forze propositive dalla Scuola alla Federazione, dagli Enti Pubblici al Volontariato.