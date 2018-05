Domenica 13 maggio torna "Bimbimbici", la "nuova fiaba della bicicletta"

Torna anche quest’anno Bimbimbici 2018 che quest’anno si appresta a festeggiare la sua 19esima edizione a livello nazionale. Anche Andria ospita l’iniziativa, in programma domenica 13 maggio.

La Giornata Nazionale è organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con la collaborazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico della Polizia Municipale di Andria, allo scopo di favorire il diritto dei bambini di pedalare sicuri lungo i percorsi casa-scuola e nelle strade del proprio quartiere.

L’evento, nelle sue ultime edizioni è cresciuto in maniera esponenziale ed ha coinvolto intere famiglie, alunni, docenti e il mondo dell’associazionismo andriese.

Bimbimbici vuole riaffermare la necessità di adottare stili di vita sani e consapevoli dal punto di vista ambientale.

Anche quest'anno l'evento prende spunto dall'universo dei supereroi. Un universo fantastico perché Bimbimbici è, come recita il nostro slogan, “la nuova fiaba della bicicletta”. Chi va in bicicletta ha tanti super poteri: non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto, rende le persone più felici e allegre… vi bastano come motivi per partecipare?

Il 13 maggio, ad Andria, il raduno sarà presso piazza Catuma alle ore 8.30. Nei prossimi giorni seguiranno informazioni circa il percorso della "pedalata in allegria" e gli ulteriori dettagli che renderanno unico ed irripetibile l'evento tanto atteso dalla comunità andriese.