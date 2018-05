Fortunato domani impegnato nella Coppa del Mondo di Marcia a squadre

Località Taicang, Cina. L'ora locale segnerà 10:10, per noi un probabilmente improponibile 04:10, ma è tutto pronto: Francesco Fortunato domani scenderà in pista nella Coppa del Mondo di Marcia a squadre. Casacca azzurra ancora indosso ed una voglia matta di riscatto dopo la gara a Rio Maior.

Cina che ha un posto importante nel cuore di Francesco Fortunato, che proprio a Taican esordì in Nazionale assoluta: «Torno in Cina sicuramente con uno spirito diverso rispetto all'ultima volta - ha dichiarato ai microfoni della Fidal - Le sensazioni sono positive, è bellissimo tornare in un posto come questo e spero di riuscire a dare il massimo per la squadra italiana».

Il tempo di qualifica di Francesco è 1:23:23, ma è solo un punto di partenza dato che il marciatore andriese ci ha abituato a prestazioni di gran lunga superiori. Forutnato comporrà la squadra italiana, infine, insieme a Marco De Luca, Giorgio Rubino, Massimo Stano e Federico Tontodonati.