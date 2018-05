Francesco Fortunato chiude 9° la Coppa del Mondo in Cina

Si chiude con un ottimo 9° posto l'avventura di Francesco Fortunato a Taican, in Cina. Il marciatore andriese, secondo tra gli italiani in classifica, chiude la 20km della Coppa del Mondo di marcia a squadre con 1:23:31 sul cronometro e dei punti a referto che contribuiscono al 2° posto dell'Italia nella classifica generale a squadre.



Un'ottima gara quella di Francesco, nonostante ancora un crono più alto rispetto a quelli del passato, che rientra comunque nei primi 10 in una Coppa del Mondo che ha visto Massimo Stano assoluto protagonista della squadra italiana. Il 26enne pugliese, allenato da Patrizio Parcesepe proprio come Fortunato, ha chiuso al 3° posto. In 57 anni di storia, soltanto due italiani erano saliti sul podio della 20km in questa competizione: Alessandro Pezzatini terzo nel 1981 e Maurizio Damilano secondo nel 1985. Chiude al 17° posto il capitano Giorgio Rubino.



Ora tutta l'attenzione dell'atleta andriese delle Fiamme Gialle sarà rivolta ai prossimi Europei di Atletica in programma a Berlino dal 6 al 12 agosto di quest'anno.