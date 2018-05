Si è svolto ad Andria, sabato 5 Maggio il 6° Campionato Provinciale di Ginnastica Ritmica targato CSI-Comitato BAT in collaborazione con la Gym Education ASD.

Sono scese in pedana circa 70 ginnaste suddivise in fasce d’età.

La gara, rivolta esclusivamente alle allieve che svolgono il settore base di questo meraviglioso ma allo stesso tempo impegnativo sport, per la maggior parte di loro è stata la prima in assoluto. L’impatto in pedana è un grande ostacolo da superare per tutti quando si è alla prima esperienza.

«Una sana competizione non mira solo alla vittoria - commenta la prof.ssa Simona Bonanni rivolgendosi alle loro ginnaste – una sana competizione mira ad imparare cose nuove e ad affrontare con impegno e senza ansia un momento importante di crescita. Un doveroso ringraziamento è rivolto alla Dirigente dell’Istituto Jannuzzi-Mons. Di Donna Dott.ssa Lilla Bruno per la massima disponibilità».

Prossimo appuntamento domenica 24 giugno a Barletta al palazzetto “A. Marchiselli” per la manifestazione di fine anno sportivo.