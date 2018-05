Montalbano Jonico: Il meteo non preannunciava nulla di buono per la trasferta nella terra dei Calanchi. Non tutti gli atleti della New Bike Andria hanno partecipato alla 5^ prova del circuito Iron Bike 2018, la prima fuori regione.

La partecipazione a ranghi ridotti è stata dovuta, innanzitutto alle sfavorevoli condizioni del tempo che ha scoraggiato i più, altri invece, sono venuti meno per impegni di vario genere.

La 4^ Marathon dei Calanchi è stata per i nostri atleti, nonostante tutto, un ottimo banco di prova: in 45 chilometri è stato coperto un dislivello di 1300 metri.

Rilevante è comunque il risultato in classifica degli uomini che hanno portato a casa due podi di categoria: Giacomo Scardigno ha chiuso al 7° posto 3° ELMT e Vincenzo Pietrangelo 17° assoluto, ha centrato il 2° gradino del podio.

Tra le donne Grace Mazzone ha sfiorato di poco il podio, concludendo la gara al 4° posto di categoria e 203^ assoluta.

Da rimarcare ancora una volta la prestazione di Riccardo Albanese che step by step sale in classifica concludendo la gara in 52^ posizione e 10° ELMT e di Leonardo Lombardi che invece non riesce ancora ad esprimersi al meglio terminando in 64^ posizione e 9° M1

A seguire il resto della squadra.

Carmine Castrovilli 105°, Felice Sardano 112°, Alexandro Fortunato 113°, Fabio Bonadies 138°, Di Trani Francesco 164°, Bernoccolo Tommy 174°, Miky Cicciarelli 179°, Gianni Sfregola 189°, Rino Losito 190°