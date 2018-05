Successo per il Warang Group Andria all'Open di Barcellona

Il Warang Group Andria non si smentisce e mette a segno una grande prestazione al Catalunya Open Championship di Barcellona, tenutosi sabato scorso, 6 maggio . Tre gli atleti andriesi che hanno preso parte alla manifestazione, conquistando un tris di podi di tutto rispetto.



In particolare, Michele de Cillis, per la categoria Adult cinture colorate, ha ottenuto un oro nel combattimento; Michele Lomuscio, categoria Adult cinture nere I Dan, un argento nelle forme; Nicola Lorusso, categoria Junior cinture nere I Dan, un altro argento nelle forme. Riccardo Di Ciommo, infine, è stato solo presente come accompagnatore, dato il brutto infortunio al ginocchio rimediato durante il campionato italiano a Rimini.



«È stata una competizione emozionante - ha dichiarato il tecnico Antonio Lomuscio - sia dal punto di vista dei nostri risultati come Warang group Andria, che come team Italia. Infatti oltre a noi andriesi era presente il resto della delegazione italiana, compreso il S. Master Antonio Troiano, presidente della Federazione Italiana Taekwondo". Il team italiano ha infatti conquistato il secondo posto nella competizione a squadre relativa ai combattimenti, battendo l'Argentina in semifinale, salvo poi uscire sconfitti in finale contro gli spagnoli padroni di casa. Continuiamo ora le nostre attività di allenamenti - ha concluso il Maestro andriese - a presto ci saranno altre competizioni di rilevanza minore, ma comunque sempre importanti dal punto di vista dell'esperienza.