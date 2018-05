Bimbimbici 2018: tutti in sella alla due ruote, domattina appuntamento in Piazza Catuma!

Il tempo promette una giornata soleggiata e perfetta per celebrare la 19esima edizione di Bimbimbici 2018.

Organizzata dalla FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) con la collaborazione del Gruppo Sportivo Dilettantistico della Polizia Municipale di Andria, la biciclettata in allegria prenderà inizio da Piazza Catuma con raduno fissato per le ore 8.30.

Anche quest'anno la manifestazione è ispirata all'universo dei supereroi. Un mondo fantastico perché Bimbimbici è, come recita lo slogan, “la nuova fiaba della bicicletta”. Chi va in bicicletta ha tanti super poteri: non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto e rende le persone più felici.

All’evento di domenica 13 Maggio collabora anche il gruppo Avis Andria, il comitato Genitori Bambini Leucemici, il Nucleo di Volontariato città di Andria, l'associazione Fare Ambiente, l'unione Italiana Ciechi Bt e dell'U.N.I.VO.C.

Il percorso per le vie del centro: piazza Vittorio Emanuele II, via porta Castello, via Bovio, via Napoli, via Firenze, via Duca di Genova, via Montegrappa, via Verdi, via Bisceglie, via Milite Ignoto, viale Gramsci, via Tiepolo, via Appiani, via Moro, via Ospedaletto, c.so Europa Unita, via Barletta, sosta presso il centro comm.le Mongolfiera, via Barletta, viale Venezia Giulia, viale Istria, via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Porta Castello, piazza Vittorio Emanuele II.

I premi in palio: n. 2 biciclette Avis Andria; n. 1 bicicletta M&M bike, n. 1 bicicletta da bambino ass. Fare Ambiente, n. 1 cesto di prodotti alimentari Sinisi e vari caschetti, borracce e magliette da ciclista.

Il presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico della Polizia Municipale, Domenico Strippoli invita tutti, bambini, genitori, scolaresche e chiunque voglia aggregarsi all'appuntamento di domani: «Più siamo, più ci divertiamo!