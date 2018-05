Francesco Fortunato e la Nazionale di marcia ospiti del presidente Roberto Fico

Altro grande riconoscimento, altra grande emozione per Francesco Fortunato. Questa volta però il palcoscenico non è la strada, ma la sala "Aldo Moro" di Montecitorio. Infatti, accompagnati dal presidente della Fidal, Alfio Giomi, il marciatore andriese e gli atleti azzurri reduci dal doppio argento ai Mondiali in Cina (maschile e femminile) ieri mattina sono stati ricevuti dal presidente della Camera dei Deputati, on. Roberto Fico.

«Queste medaglie sono il risultato di un impegno costante che appartiene alla vostra disciplina - ha dichiarato l'on. Fico durante l'incontro - Vi ho seguito e continuerò a seguirvi perchè l'atletica l'ho praticata fino a 23 anni e oggi resta per me una grande passione».

Un incontro, ovviamente dai tratti istituzionali, che amplifica la portata storica del risultato ottenuto a Taican da Francesco e dalla Nazionale di Marcia in generale. Una botta di entusiasmo non indifferente in vista degli Europei di Berlino.