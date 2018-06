Ottima gara della New Bike Andria alla 1^ Mediofondo del Gargano

Buoni risultati per la New Bike Andria nella 1^ Mediofondo del Gargano in MTB, nonché 7^ tappa del campionato Iron Bike 2018, che ha visto una cospicua partecipazione dei tesserati della squadra andriese.

Nonostante l'elevata temperatura (32°) e il dislivello dei primi 18 km (circa 900 m) gli atleti della New Bike hanno sfiancato il fisico, ma non lo spirito necessario per affrontare le discese impervie e pericolose che hanno comportato non poche cadute. Protagonisti in questo stage per la squadra andriese sono stati Giacomo Scardigno (12° assoluto, 2° ELMT) e Davide Mastrorillo (14° assoluto, 2° M1), ennesimi podi che dimostrano la volontà della squadra e degli atleti di voler primeggiare nel Circuito #IronBike2018. Grace Mazzone sfiora per poco il podio di categoria, arrivando 4^; sarebbe dovuta essere premiata come previsto nel regolamento #IronBike, ma la ricca premiazione ha riguardato solo i primi tre piazzamenti.

Infine nei primi 100 arrivati oltre al solito Leonardo Lombardi (41° assoluto, 9° M1), si riaffacciano Antonio Liso (51° assoluto, 11° M2) e Gennaro Volturno che nonostante una rovinosa caduta chiude magistralmente la gara (79° assoluto, 9° M3). A seguire Alexandro Fortunato 104°, Alex Pepos 105°, Pietro Sardano 109°, Bernoccolo Tommy 131°, Felice Sardano 133°, Fabio Bonadies 164°, Giuseppe Suriano 165°, Francesco Di Trani 176°, Miky Cicciarelli 189°, Rino Losito 194° e Antonio Fuzio 202°.