Domani torna la Gran Fondo Città di Andria - Memorial Sanguedolce

Domani, domenica 10 giugno, torna ad Andria la Gran Fondo Città di Andria, valido anche come tappa del Giro dell'Arcobaleno e realizzato in memoria del Cavalier Leonardo Sanguedolce. Ciclismo su strada che torna ad avere l'Alta Murgia come protagonista, con salite e caldo a fare da principali antagonisti per i ciclisti, che però godranno di un ottimo panorama durante i 107 km complessivi.

L’organizzazione è curata nei minimi dettagli dal team MM Bike di Michele Maggese e Giuseppe Muraglia, ex professionista dal 2003 al 2011 (vittoria di rilievo al Giro della Provincia di Reggio Calabria e alla classifica generale del Giro d’Italia Dilettanti del 2002). Al termine della corsa ricco pasta party e pacco gara per tutti i partecipanti. L’anno scorso vinse Stefano Ciccarese su oltre 400 ciclisti al via.

«Questa gara è nata dopo 4 anni di attività dal desiderio di organizzare un grande evento ciclistico ad Andria – spiega l’ex professionista - poi abbiamo avuto l’opportunità di mettere in piedi una tappa del Giro dell’Arcobaleno, un circuito da noi sempre molto apprezzato per la qualità dell’organizzazione: è così che l’anno scorso è nata la prima GF Città di Andria. Ha ricevuto tanti apprezzamenti e questo ci ha dato la carica per ripresentarci quest’anno, ma sicuramente molto lo dobbiamo al nostro presidente onorario Giovanni Sardone, per la lunga esperienza e i numerosi consigli, oltre che per la carica motivazionale. A lui il nostro grazie più grande. Mettendoci dal punto di vista del ciclista questa è una gara da non perdere, perché Andria offre l’opportunità di far conoscere il territorio, le premiazioni, la logistica e il pacco gara sono molto ricchi e a misura di ciclisti, ben oltre ciò che si ottiene in media alle gran fondo con la consueta tassa di iscrizione a 25 €».

Partenza, ore 9.00, da via Castel del Monte ad Andria e che toccherà anche Montegrosso, Monervino e Spinazzola per poi tornare nella città federiciana.