Fidelis Andria Handball, iscrizione completata per la serie B

Continua il lavoro della Fidelis Andria Handball per preparare al meglio la prossima stagione sportiva. Lo scorso 1 agosto, infatti, la Fidelis ha effettuato l’iscrizione al prossimo campionato di serie B in largo anticipo rispetto alla scadenza imposta dalla FIGH. La società ha inoltre deciso di non confermare Nicola Realmonte ed ha assegnato la guida tecnica al coach Riccardo Colasuonno che guiderà sia la prima squadra che il gruppo del settore giovanile UNDER 15 come già successo in passato, supervisionando tutte le attività promozionali e scolastiche che la società porta già avanti da 3 anni. Ecco le prime parole del tecnico bianco-azzurro:

«Il nostro obiettivo è dare continuità e basi solide al nostro progetto. In primis bisogna favorire la crescita del nostro settore giovanile a partire dall’importante lavoro che la società effettua nelle scuole dove parteciperemo al campionato UNDER 15 per il secondo anno consecutivo con lo stesso gruppo nel quale sappiamo di avere elementi validi e veramente interessanti e che cominceremo già ad aggregare in maniera costante agli allenamenti della prima squadra, cercando di dare anche minutaggio in serie B, quando lo riterremo opportuno».

Intanto per la prima squadra importanti le conferme dei giovani Suriano, Del Giudice, Campanile, Zagaria Marco e del mancino Carbutti. Per quanto riguarda i primi innesti, importanti i ritorni degli andriesi Stefano Polichetti classe ‘96 e di Roberto Capozza classe ‘92 che vantano esperienze nella vecchia serie C e in serie B.

«Abbiamo deciso di aumentare la qualità della rosa della prima squadra, trovando gente con più esperienza e con un pizzico di malizia in più, anche se comunque manterremo una rosa giovane, formata al 70% da andriesi, cosa a mio avviso da non sottovalutare - afferma il tecnico Riccardo Colasuonno - non sono uno che fa proclami, perché preferisco dimostrare coi fatti in campo quali potranno essere le ambizioni nel prossimo campionato di serie B, rimaniamo sempre coi piedi per terra, ma sicuramente vogliamo migliorare il terzo posto dello scorso anno...»