L'Asd New Bike Andria partecipa alla "Sila Epic MTB Marathon"

Camigliatello Silano (Calabria) - Anche quest'anno la A.S.D. New Bike farà registrare la sua presenza tra le alture calabre, domenica 19 Agosto.

La Sila Epic MTB Marathon, è tra le gare regina nel meridione, infatti nonostante la relativa giovane età (è al quarto anno), il richiamo dei biker provenienti da ogni dove è notevole.

La manifestazione si svolgerà su due percorsi, affinché le aspettative e la preparazione dei vari atleti siano all'altezza della situazione.

Il percorso #Classic mantiene le caratteristiche dello scorso anno. Con i suoi 52km e 1450m D+ si conferma una gara veloce per gli amanti della specialità #Granfondo.



Si partirà dal corso principale nel paese di Camigliatello Silano e si proseguirà su asfalto, per un primo tratto, in direzione impianti di risalita piste da sci e poi su sterrato verso Monte Curcio fin quasi alla sua cima.



L'altezza della località di partenza sarà a 1300 metri s.l.m., si arriverà più volte ad altitudini comprese tra i 1550 metri e i 1750 metri s.l.m. Si guaderanno torrenti, si costeggeranno i laghi, si attraverseranno radure, pinete sterminate e territori isolati e selvaggi.



Il percorso #Classic, contenuto nello stesso percorso #Epic, presenterà un chilometraggio e altimetria minore e non avrà tratti in single track. In comune sarà però la stessa durissima salita iniziale verso Monte Curcio (1750m s.l.m.).



Per la New Bike Andria, parteciperanno Leonardo Lombardi, Miky Cicciarelli, Alessandro Carbone (Alex Pepos), Pietro Laforgia, Rino Losito, Pietro Sardano, Alexandro Fortunato e la nostra punta di diamante Grace Mazzone. Sarà una giornata all'insegna del divertimento e dello sport che sicuramente lascerà ricordi indelebili nella memoria dei partecipanti.