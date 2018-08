Buona prova della New Bike Andria al Sila Epic MTB Marathon

È da poco passato ferragosto, la Calabria in questo periodo grazie al sole e alle spiagge è preda di orde di vacanzieri. Alcuni di loro però preferisco la frescura delle alture silane e perché no anche un po' di sport. La competizione Sila Epic MTB Marathon offre questo!



Quest'anno però, il tempo per nulla clemente, ha causato non poche difficoltà ai partecipanti che si sono ritrovati ad affrontare le seppur modeste vette del comprensorio nel bel mezzo di una perturbazione con grandine e freddo. Giornata da lupi che ha reso chi è riuscito a concludere la gara, da semplici atleti, a veri e propri eroi delle ruote grasse.

I corridori della A.S.D. New Bike Andria non si sono tirati indietro alla sfida e tutti o quasi (Salvatore Losito ritiratosi per problemi tecnici), sono riusciti a portare a termine la gara.

In ordine di piazzamento: Leonardo Lombardi (86° assoluto, 20° M1); Alexandro Fortunato (124° assoluto, 24° M2); Pietro Sardano (126° assoluto, 25° M2); Alessandro Carbone (131° assoluto, 26° M2); Michele Cicciarelli (263° assoluto, 42° M3); Pietro Laforgia (264° assoluto, 39° M2).

Non ha deluso le attese Grazia Mazzone (2^ W1, 4° assoluta donne, 267 ass) che ha portato per l'ennesima volta sul podio i colori della squadra andriese.