Francesco Fortunato conquista il bronzo nella 10km ai Campionati Italiani Assoluti

Si chiude con un bronzo ai Campionati Italiani Assoluti di Pescara la stagione sportiva di Francesco Fortunato. Sul lungomare della città abruzzese, il marciatore andriese ha chiuso la 10 km di marcia in 40'3'' alle spalle di Gianluca Picchiottino (2° con 39:26) e del vincitore Massimo Stano (39'19''), il quale conferma la sua grande forma.



Fortunato conclude dunque una stagione costituita da alti e bassi, ma che non ha risparmiato comunque delle soddisfazioni all'atleta delle Fiamme Gialle. Una fase particolare in un percorso che ha un obiettivo a lungo termine: quello di Tokio 2020. Ora il marciatore andriese avrà tutto il tempo di concentrarsi sulla prossima stagione per tentare di compiere un ulteriore salto di qualità nella sua già eccellente carriera sportiva.