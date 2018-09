Domenica interessante con un programma ricco di eventi per la A.S.D. New Bike. Quattro gare, due su strada e due fuoristrada.

Buone prestazioni per chi ha affrontato l'asfalto, a Francavilla Fontana per il 3 Trofeo Madonna della Fontana, uno sfortunato Antonio Giaconella, perde la volata e arriva a 10" dal primo, purtroppo per lui 44° assoluto (10° ELMT); a Teramo invece, per la Granfondo Città Di Teramo, sulla distanza di 160 chilometri e 2700 metri di dislivello, ottima prestazione per Tommy Longone che arriva 28° assoluto (5° M2), mentre Domenico Petrino chiude 61° assoluto (14° M4).



Migliori I risultati sui fondi sterrati, per la 1^ edizione della Monti Dauni Mountain Bike tappa del circuito Pugliaintour, tandem New Bike Andria a ridosso del podio, Davide Mastrorillo 5° assoluto e podio di categoria (2° M1), Giacomo Scardigno 6° assoluto e podio di categoria anche per lui (2° ELMT).



Il bottino maggiore per l'ass. sportiva andriese, lo porta a casa il nostro veterano, Vincenzo Pietrangelo che con una prova magistrale, trionfa a Taranto alla 5^ Granfondo dei 2 Mari, tappa del circuito Bicinpuglia. Il nostro atleta arriva 1° assoluto e di categoria (M3), seguito da Alexandro Fortunato 22° assoluto (5°M2) e Rino Losito, 64° assoluto (12° M4).