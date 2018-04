Musica e basket: l'Atletica Andria partecipa al progetto "Play"

Quando ad un sport come il Basket, affascinante nella sua visione con i suoi atleti dalle magnifiche giocate di alta tecnica ad elevato contenuto atletico, si unisce la magia della musica e dei suoi ritmi ad una lezione di pallacanestro giovanile, beh il risultato non può che essere straordinario! È quello che sta accadendo dallo scorso Dicembre 2017, quando per merito della ASD Margherita di Savoia Basket di Margherita di Savoia del Presidente e Project Manager Spartaco Grieco, Club sportivo leader nella progettazione europea nel settore dei finanziamenti del programma ERASMUS+ Sport, è partito lo sviluppo e il coordinamento di un progetto finanziato dalla Agenzia Europea EACEA denominato progetto PLAY. Questo progetto ha una durata di 3 anni e il Consorzio è costituito da 6 paesi europei quali Finlandia( Capogruppo), Inghilterra, Slovenia, Spagna e Italia; il partner italiano appunto è rappresentato dalla ASD Margherita Sport e Vita con il quale ha stretto un accordo selezionando ben 10 società sportive di pallacanestro creando un network collaborativo di elevato spessore tecnico.

Tra queste, la società A.s.d. Atletica Andria, affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e presente sul territorio andriese sia con il settore giovanile che con un proprio Centro Minibasket, vede la partecipazione del Direttore Sportivo, nonché Laureata in Sc . Motorie ed allenatore federale Elisa Matera. L'Atletica Andria è stata lo scorso lunedì 9 marzo l'attrice principale del progetto. Nella palestra del Polivalente di via Specchia che è diventato per una giornata il teatro sportivo di questo importante progetto è stato sperimentato un Pilot Implementation coordinato dagli esperti del progetto, i quali hanno sviluppato una metodologia sportiva basata su una lezione di pallacanestro, attraverso brani musicali applicati agli esercizi fondamentali che gli atleti dai 10 ai 14 anni saranno impegnati ad esercitare.

Gli allenatori accolgono chiunque sia interessato alla pratica di questo sport per una lezione gratuita bambini / ragazzi dai 5 ai 16 anni.