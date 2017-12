1° Torneo “Memorial Mimmo Ciliberti”

Prenderà il via oggi, giovedì 28 dicembre, presso lo Stadio Comunale Fausto Coppi di Ruvo di Puglia, il 1° “Memorial Mimmo Ciliberti” torneo di calcio dedicato alla memoria dello storico presidente della U.S.D. Ruvese.

Tre le categorie (Primi Calci, Esordienti e Giovanissimi) che daranno vita ad una due giorni di calcio che vedrà impegnate diverse compagini provenienti dalle province di Bari e della Bat.

A dare il via al Torneo saranno i Primi Calci (2009 – 2010) che scenderanno in campo giovedì 28 dicembre alle ore 9.30 e che vedrà andare in scena un triangolare tra Ruvese, Academy Giovinazzo e Unione Calcio Bisceglie.

Sempre giovedì pomeriggio alle ore 17.00 prenderà il via il Torneo riservato alla categoria Giovanissimi (2003 – 2004) e che vedrà scendere in campo le seguenti compagini: Ruvese, Fidelis Andria, Medaglie d’Oro Barletta, Soccer Ruvo e Unione Calcio Bisceglie. Tutte le gare del torneo Giovanissimi saranno dirette dal figlio del compianto Presidente Ciliberti ex arbitro nazionale F.I.G.C.

Venerdì 29 dicembre alle ore 18.30 va in scena il Torneo riservato alla categoria Esordienti (2005 – 2006) e che vedrà affrontarsi in un triangolare le squadre di Ruvese, New Football Academy e Unione Calcio Bisceglie.