Fidelis Andria-Siracusa: niente biglietti ai siciliani

Niente biglietti d'ingresso al Degli Ulivi per i Siracusani, lo ha stabilito con una nota il Prefetto Cerniglia.

In occasione dell’incontro di calcio in programma sabato 30 dicembre 2017 presso lo stadio comunale “Degli Ulivi” di Andria tra le squadre Fidelis Andria e Siracusa, valevole per il Campionato 2017/2018 di Lega Pro, girone C, il Prefetto di Barletta - Andria - Trani, in conformità all’avviso della Questura di Bari ed alla determinazione adottata dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Sicilia.