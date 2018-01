Fidelis, Sansonetti si dimette dal ruolo di Club Manager

Il nuovo anno della Fidelis Andria inizia con delle dimissioni. Marcello Sansonetti non è più il Club Manager del sodalizio andriese.



Con un comunicato ufficiale, lo stesso ex Matera ha spiegato le cause che lo hanno portato a lasciare: «A seguito di disaccordi interni sulle strategie operative sportive ed organizzative da porre in essere nell’imminente futuro della Società, dopo due giorni di riflessione, sono con la presente ad ufficializzare le mie dimissioni da Club Manager della Fidelis Andria. Saluto e ringrazio il Presidente Montemurro che mi ha dato questa grande opportunità, la squadra, i tecnici e le persone che a vario titolo ho avuto il piacere di conoscere. Un saluto a parte lo dedico alla tifoseria tutta, degna della fama che la precede. Auguro a tutti un 2018 ricco di soddisfazioni che fino ad oggi per diversi motivi sono mancate».