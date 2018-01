Stasera il Futsal impegnato nella Final 8 di Coppa Puglia Serie C1

Tutto pronto per l'inizio del 2018: stasera, alle ore 21.00 al PalaPoli di Molfetta, la Futsal Andria si gioca un posto nelle semifinali della Final 8 di Coppa Puglia di Serie C1. Un traguardo già di per sé importante per il sodalizio andriese, che sta vivendo un'ottima stagione sino a questo momento.

L'avversario, il Futsal Castellaneta. Un match che sulla carta non proibitivo per il quintetto di Danisi, il quale però dovrà far fronte alle assenze di Roberto Magno, Michele Liso, squalificati per tutta la competizione, e Leonardo De Feo, indisponibile ma pronto a rientrare in un'eventuale semifinale.

Fase finale, invece, in programma per il fine settimana: il 19 le semifinali ed il 20 la finale.