1° Memorial Ciliberti, i Giovanissimi della Fidelis chiudono al 3° posto

Divertimento e spettacolo lo scorso week-end per il 1° Memorial dedicato alla memoria del Presidente Mimmo Ciliberti che ha visto scendere in campo le categorie dei Primi Calci, degli Esordienti e dei Giovanissimi.

Tanto agonismo nel Torneo riservato ai Giovanissimi le cui gare sono arbitrate da Michele Ciliberti figlio del indimenticabile presidente e al quale ha partecipato la Fidelis Andria. La competizione comincia subito con un derby tutto ruvese, a spuntarla è la Soccer Ruvo che con una rete nel finale di Camerino batte per 1-0 la Ruvese. Nella seconda gara la Soccer Ruvo affronta il Medaglie d’oro che si impone per 3-0 con una doppietta di Napoletano e la rete di Marco Ricco con cui accede alla finale. La terza gara vede affrontarsi la Fidelis Andria (che schiera in campo ragazzi di un anno più piccoli) e l’Unione Calcio Bisceglie. Dopo le reti di Liso per l’Unione Calcio e il rig. di Leonetti per la Fidelis Andria a decidere la gara all’ultimo minuto è ancora Liso che porta l’Unione Calcio in finale. Nella finalina per il 3 e 4 posto la Fidelis Andria vince per 4-0 sulla Soccer Ruvo con le reti di Frezza, Marinelli, Lamonarca e Cascione. La finale per il 1 e 2 posto vede scendere in campo l’Unione Calcio Bisceglie e il Medaglie D’Oro Barletta in una gara equilibrata che vede l’Unione Calcio sbloccarla con un colpo di testa di Todisco. Nel finale arriva la rete del 2-0 da parte di Liso che assegna il Trofeo all’Unione Calcio Bisceglie.

La società Ruvese, organizzatrice dell’evento, nel ringraziare tutte le società che hanno preso parte al Memorial rinnova l’appuntamento al prossimo anno la cui edizione inizierà il 22 dicembre 2018 e terminerà il 6 gennaio 2019.