Presentato il progetto "Quarta Categoria": la Fidelis risponde presente

Calcio, disabilità e soprattutto passione sono gli elementi che costituiscono il progetto" Quarta categoria - Io voglio giocare a calcio", primo torneo di Federcalcio in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano rivolto ad atleti con disabilità, che è stato presentato questa mattina nella Sala Consiliare del Comune di Andria.

Nello specifico "Quarta Categoria" è un torneo di calcio a 7 che si svolge da Ottobre a Maggio ed è strutturato in rose distinte di giocatori, che dal nome riconduce ad un ulteriore livello del settore dilettantistico specificamente riservato ad atleti speciali, il tutto gestito e coordinato nei minimi dettagli dai vari Comitati Regionali e CSI Regionali. L’obiettivo è di promuovere lo sviluppo di 7 regioni in due anni (2018-2019) che avrà come momento susseguente la Coppa Italia per i Club vincenti dei tornei regionali, esattamente da modello del calcio italiano.

All’interno dei singoli tornei regionali di "Quarta Categoria" sono strutturati tre livelli diversi di gioco (quarta-quinta-sesta categoria) per permettere agli atleti di confrontarsi in un contesto di equilibrio delle prestazioni cognitive e fisiche; alla fine di ogni stagione i Play Out e i Play Off (sul modello serie A, B e PRO) permetteranno di creare maggiore equilibrio, nonché sana competizione all’insegna di criteri di merito ed efficacia dell’intero Club.

«Per un genitore veder vestire la maglia della squadra professionistica del proprio paese è un modo per non identificare più in lui la disabilità, ma il fatto che egli sia un calciatore della Fidelis Andria Special - ha ribadito la presidentessa del progetto Valentina Battistini - Inoltre porta i ragazzi ad allenarsi con più voglia, ad onorare la maglia della propria squadra del cuore e migliorare la propria vita. Il nostro obiettivo è quello di garantire le pari opportunità».

Sede operativa del progetto sarà il Centro "Quarto di Palo": «Lo sport è metafora di vita e ha grandi potenzialità - ha aggiunto il rettore Don Francesco Prontera - Noi puntiamo a due elementi: quello di crescere e di integrarsi. Nella diversità c'è sempre una ricchezza, perché davanti a noi abbiamo una persona che magari ha più potenzialità di noi».

Presente, infine, il tecnico della Fidelis Andria Aldo Papagni: «Siamo chiamati a dare qualcosa a dei ragazzi che vogliono cimentarsi in questo sport e allo stesso tempo noi possiamo apprendere valori importanti da loro. Il calcio ultimamente ha mostrato poca attenzione nei confronti della passione per questo sport e quindi stare insieme a chi è innamorato e non ha interessi economici è pura energia positiva».