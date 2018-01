Fidelis, tra ripresa, mercato e viaggio in Vaticano

Accantonati i piccoli vizzi culinari, batterie recuperate e voglia di ricominciare. La Fidelis questa mattina si è radunata per il suo primo allenamento del 2018 in vista della ripresa del campionato. I biancazzurri hanno svolto prevalentemente lavoro fisico agli ordini dei prof. Capacchione e Ciciriello per poi lavorare sul manto erboso dello stadio sotto gli occhi di mister Papagni.

Proprio il tecnico biscegliese, presente ieri alla presentazione del progetto "Quarta Categoria" ha parlato delle prossime settimane biancazzurre: «Abbiamo riposato abbastanza e siamo pronti a ricominciare. Ci ritroviamo con il ricordo dell'ultima gara contro il Siracusa che deve essere un punto di partenza per un 2018 positivo».

Gennaio è ovviamente tempo di mercato: «Attendiamo gli sviluppi del calciomercato, che sono molteplici e tengono conto delle esigenze dei calciatori, dello staff tecnico e della società. Abbiamo delle esigenze tecnico tattiche e dobbiamo acquistare delle caratteristiche specifiche per affrontare un girone di ritorno importante. Il centrocampo rimane il reparto sul quale stiamo lavorando, dato che per esigenze tattiche abbiamo spostato più dietro il nostro centrocampista con più qualità e quindi abbiamo questa necessità all'interno del nostro progetto tecnico. Curcio in uscita? Il ragazzo vuole andar via per fare il salto di categoria e c'è un forte interessamento del Brescia, oltre che di altre squadre. Vedremo».

La squadra però nel primo pomeriggio è partita alla volta di Roma ed in particolare del Vaticano. La Fidelis, infatti, domani sarà in udienza da Papa Francesco per poi riprendere gli allenamenti nel pomeriggio di giovedì. Un’esperienza già vissuta dai federiciani nel gennaio 2015. Nella circostanza il Presidente Paolo Montemurro omaggerà il Pontefice di una maglia ufficiale della Fidelis della stagione in corso. Un viaggio che, proprio sulla scorta dell’esperienza già vissuta, resterà di certo indelebile nella mente di dirigenza, staff, calciatori e di tutti i famigliari che prenderanno parte. Un’iniziativa fortemente voluta dal padre spirituale biancazzurro Don Vito Zinfollino che si concretizza durante la sosta del torneo e che servirà a cementare i rapporti tra tutte le componenti in vista della seconda parte della stagione.