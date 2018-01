La Fidelis Andria, dopo un giorno di allenamenti, tenta di ricaricare le batterie anche spiritualmente. Oggi infatti, la compagine andriese, capitanata dal presidente Paolo Montemurro, è stata in Vaticano durante l'udienza di Papa Francesco. Nella circostanza il patron Montemurro ha omaggiato il Pontefice di una maglia ufficiale della Fidelis della stagione in corso portante una citazione dello stesso Santo Padre: «Quando siamo stanchi, delusi, tristi e pensiamo di non farcela, non chiudiamoci in noi stessi, non perdiamo la fiducia, non rassegnamoci mai».



Un viaggio che, proprio sulla scorta dell’esperienza già vissuta nel 2015, resterà di certo indelebile nella mente di dirigenza, staff, calciatori e di tutti i famigliari che vi hanno preso parte. Un’iniziativa fortemente voluta dal padre spirituale biancazzurro Don Vito Zinfollino, che si concretizza durante la sosta del torneo e che servirà a cementare i rapporti tra tutte le componenti in vista della seconda parte della stagione.