Fidelis, sabato 13 gennaio amichevole contro il Bari

Dopo il raduno e durante le trattative del mercato di riparazione, la Fidelis approfitta della sosta per non perdere comunque il ritmo partita. Sabato 13 Gennaio, infatti, alle ore 14.30 presso lo stadio “Degli Ulivi”, sarà disputata una gara amichevole tra la Fidelis e il Football Club Bari 1908. L’incontro contro la blasonata formazione biancorossa impegnata nel campionato di Serie B si è reso possibile considerando la sosta di entrambi i tornei in cui le compagini sono impegnate.

A breve saranno rese note le modalità di richiesta degli accrediti e, altresì, i prezzi dei tagliandi per assistere al match.