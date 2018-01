Fidelis, ingaggiato l'attaccante Leonardo Taurino

Primo movimento di mercato ufficializzato dalla Fidelis Andria: arriva l'attaccante Leonardo Taurino. Lo ha confermato lo stesso club andriese con un comunicato ufficiale nel quale spiega che «il calciatore, classe 1995, arriva dalla Ternana con la formula del prestito sino al termine della stagione in corso».



Con la formazione umbra Taurino ha collezionato una presenza in Serie B, mentre, nel corso della scorsa stagione ha indossato la maglia della Casertana in Serie C facendo registrare 11 presenze ed una rete.