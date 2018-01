Fidelis, ufficiale De Giorgi al Catanzaro; arrivano Scalera e Lobosco

Si muove il mercato della Fidelis Andria, sia in entrata che in uscita. Oggi infatti arriva l'ufficialità di un tris di operazioni, come si legge dal comunicato emanato dalla società che ha reso noto «d’aver chiuso tre operazioni di mercato. La prima ha visto protagonista Andrea Lobosco, difensore classe 1996, che giunge ad Andria dal Monopoli a titolo definitivo. In questa stagione, con la casacca biancoverde, Lobosco ha collezionato 5 presenze, invece, nello scorso campionato di Serie D, con la maglia del San Severo, ha fatto registrare 30 presenze e 3 reti. La seconda operazione in entrata ha visto la Fidelis garantirsi le prestazioni sportive del difensore Giuseppe Scalera. Il calciatore, classe 1998, arriva in prestito dal Bari sino al termine della stagione. Il neo tesserato è un prodotto del vivaio biancorosso aggregato in questa stagione alla prima squadra. Nello scorso torneo, invece, Scalera ha collezionato 9 presenze con la maglia della Primavera della Fiorentina.



Per quel che attiene, infine, le uscite, la Fidelis ha ceduto, a titolo definitivo, al Catanzaro, il difensore Francesco De Giorgi. Al calciatore va il ringraziamento della dirigenza biancazzurra per l’impegno profuso e la grande serietà e professionalità mostrata durante la sua avventura ad Andria e contestualmente va un sincero in bocca al lupo per il suo futuro personale e professionale»