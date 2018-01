Mercato Fidelis, Pipoli rescinde

Continua a modificarsi, giorno dopo giorno, la rosa della Fidelis Andria. Ieri è stata la volta della rescissione contrattuale di Luca Pipoli, come annunciato dallo stesso club biancazzurro attraverso un comunicato ufficiale. Il classe '96, arrivato ad Andria in estate, ha collezionato solo 5 presenze (Catania, Siracusa, Reggina, Catanzaro e Rende) con la maglia della Fidelis Andria.



Si continua comunque a lavorare sul mercato. Piacciono Giorgio Capece della Juve Stabia e Lorenzo Longo dell'Akragas. Sono centrocampisti di qualità: il primo più un regista, mentre il secondo agisce bene nel ruolo di mezz'ala. Non è escluso che possano arrivare entrambi alla corte di Papagni.