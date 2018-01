Mercato Fidelis, Tartaglia torna ad Andria

Ritorno di fiamma in casa Fidelis: Angelo Tartaglia torna ad essere un giocatore biancazzurro. Nella serata di ieri infatti è arrivata la comunicazione ufficiale che ha definito l'arrivo in prestito sino a fine stagione del difensore di proprietà del Novara.



Tartaglia, classe 1992, torna ad Andria per la terza volta visti i suoi trascorsi dopo le stagioni che vanno dal 2011 al 2013 e dal 2015 sino al termine dello scorso campionato. Di tutto rilievo la carriera del difensore che vanta oltre 135 presenze in Serie C ed 8 reti.