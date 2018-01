Fidelis, Papagni pre-Casertana: «Abbiamo qualche acciaccato, ma le sensazioni sono positive»

Si torna a fare sul serio. Dopo le voci di mercato e l'amichevole con il Bari, la Fidelis torna a giocarsi 3 punti in campionato. La squadra di Papagni domani farà visita alla Casertana, compagine simile ai biancazzurri se si paragonano aspettative di inizio campionato con attuale posizione in classifica.

Sosta che è servita per ricaricare le batterie e apportare qualche modifica alla rosa. Nelle parole di Aldo Papagni c'è ottimismo: «Abbiamo lavorato bene per quelle che sono state le nostre possibilità e sono contento di questa ventata di aria nuova che i nuovi arrivi hanno portato. L'obiettivo è ripetere la prestazione di fine anno contro il Siracusa. Abbiamo avuto qualche problemino in settimana, dato che alcuni sono acciaccati. I nuovi arrivati non hanno i 90 minuti nelle gambe, ma sono giovani e sicuramente carbureranno in fretta. Qualcuno titolare? Valuteremo domani, anche tenendo presente le possibili indisponibilità di qualcuno».

Mercato ancora aperto e quindi distrazioni dietro l'angolo, ma il tecnico biscegliese tiene alta la concentrazione: «Questo è un periodo particolarmente difficile per i tecnici, dato che i giocatori e le rose possono essere condizionati dalle voci di mercato, ma credo che la squadra sappia bene che l'obiettivo è quello di far bene in campionato e di lasciare da parte le esigenze personali. Dobbiamo mettere in campo le stesse caratteristiche viste contro il Siracusa e solo così torneremo da Caserta con un risultato positivo».

Ed infine sulla Casertana: «Ad inizio campionato erano un po' scontenti in relazione a quello che è l'organico a loro disposizione. A fine anno hanno vinto contro Catania e Catanzaro, mostrando di essere in ripresa e non ci sono dubbi che la loro rosa non merita questa posizione in classifica. Nelle ultime 7 gare però abbiamo i loro stessi punti e questo ci fa pensare che siamo sulla stessa strada. Abbiamo bisogno di confrontarci contro squadre attrezzate per stilare un primo bilancio dopo qualche mese di conoscenza reciproca».

Per quanto riguarda la formazione difficile il recupero di Nadarevic e Colella, alle prese con problemi fisici. Possibili invece le titolarità di Di Cosmo e del nuovo arrivato Lobosco nel ruolo lasciato vacante dalla partenza di De Giorgi. Si va verso un 3-5-2 con Tiritiello a comporre il trio in difesa e Lattanzio-Scaringella come tandem d'attacco.