Casertana - Fidelis 1-2: l'Andria rimonta e guadagna tre punti pesantissimi in chiave salvezza

Riparte il campionato. La Fidelis fa visita alla Casertana per uno scontro dal grosso peso specifico in chiave salvezza e soprattutto che, se vinto, potrebbe regalare tanto in quanto ad autostima. Squadre vicinissime in classifica, entrambe segnate da un avvio sotto le aspettative, ma in leggera ripresa dopo un 2017 chiuso con un +3 in tabella. Un posticipo che si prospetta inteso e senza esclusione di colpi.



Formazioni. L'ex tecnico federiciano Luca D'Angelo dispone i suoi con il 4-2-3-1 con Cardelli a difendere i pali e davanti a lui Rainone e Polak a fare da centrali di difesa affiancati da D'Anna e Finizio. De Rose e Rajcic perni di centrocampo, mentre il trio sulla trequarti è affidato a Alfageme, Carriero e Turchetta; Padovan unica punta. Nessun nuovo acquisto in campo per la Fidelis, invece. Papagni conferma Leonardo Di Cosmo sull'out di destra, lascia in panca Scaringella e promuove dal primo minuto Antonio Croce, reduce dalla sua prima rete in campionato contro il Siracusa a fine gennaio. Si rivede anche Tiritiello che rientra dalla squalifica. Tartaglia in panchina.



CRONACA

0' Partita iniziata



8' Grossa occasione per la Casertana. Calcio d'angolo battuto dalla destra, Rainone stacca più in alto di tutti e colpisce il palo con un'incornata imperiosa. Sulla respinta prova il tap-in, ma Maurantonio si supera e salva il risultato.



18' Sinistro di Rada dal limite, potente ma impreciso. Palla sul fondo.



27' Altra incredibile occasione per la Casertana. Bel cross dalla trequarti destra di De Rose, Alfageme anticipa Quinto e si lancia in tuffo sul primo palo. Maurantonio si supera e con un gran colpo di reni devia il pallone quanto basta per farlo finire sulla traversa e salvare nuovamente il risultato.



33' Ancora campani pericolosi. Gran verticalizzazione della squadra di D'Angelo, Alfageme si invola verso la porta, colpisce di destro da buona posizione, ma la sua conclusione è centrale e Maurantonio riesce a respingere.



38' Vantaggio Casertana. Azione che si sviluppa sulla destra, palla che finisce in area sui piedi di Padovan, che protegge bene la sfera, si defila e lascia partire un ottimo diagonale che non lascia scampo a Maurantonio. Terzo goal in due partite per l'attaccante campano, per la prima volta a segno in casa.



41' Pareggio della Fidelis! Esposito sfrutta una disattenzione a centrocampo della Casertana e recupera la sfera cedendola subito in verticale per Croce. Il numero 9 andriese a sua volta serve un filtrante al bacio per Lattanzio, che calibra il destro ed infila Cardelli sul primo palo.



45' Fine primo tempo



______________________



45' Iniziato il secondo tempo



47' Vantaggio Fidelis. Cardelli sbaglia il rinvio corto, palla recuperata da Croce che tenta la conclusione in area, ma viene chiuso. Il numero 9 però riesce a recuperare la sfera, serve al centro Lattanzio che a sua volta non sbaglia e sigla il vantaggio biancazzurro.



54' Conclusione dalla distanza di Padovan, Maurantonio si accartoccia e para senza problemi.

60' Primi cambi. Per la Fidelis fuori Croce e Di Cosmo, dentro Scaringella e per la prima volta Lobosco. D'Angelo invece toglie Finizio e Carriero, inserendo Meola e l'ex Alessandro De Vena.



62' Andria vicinissima al terzo goal. Fuga sulla sinistra di Esposito, che arriva al vertice alto dell'are di rigore, serve al centro Lattanzio il quale riesce ad anticipare il difensore, ma questa volta Cardelli legge bene la situazione e riesce, in uscita, a far carambolare la sfera addosso all'attaccante andriese. Palla alta sopra la traversa.



78' La Fidelis addormenta la sfida e allora la Casertana torna dopo una decina di minuti a rendersi pericolosa. Assolo di Turchetta sulla destra; l'esterno dei falchetti si accentra, prova ad incrociare di destro, ma Maurantonio blocca ancora senza problemi.



81' Fuori un ottimo Lattanzio, al suo posto esordio per Leonardo Taurino.



88' Goal annullato ad Alfageme per fuorigioco. Brivido per la Fidelis.



90' Grossa occasione per il tris della Fidelis Andria. Ancora un errore in disimpegno della Casertana, Taurino soffia la sfera sull'out di destra dell'area di rigore campana, si invola verso la porta, colpisce di piatto, ma Cardelli si supera e compie una grande parata con la mano di richiamo.



92' Clamorosa occasione fallita ancora da Taurino. Altro sbandamento difensivo della Casertana, Esposito va via velocissimo sulla sinistra, serve rasoterra Taurino che, tutto solo all'altezza del dischetto del rigore, spara altissimo sopra la traversa.



93' Fine della partita



COMMENTO



Vittoria di carattere della Fidelis che sbanca Caserta e ottiene 3 punti d'oro in chiave salvezza su un campo ostico (anche di fatto, date le pessime condizioni del terreno di gioco) grazie ad una rimonta firmata da uno dei suoi giocatori più rappresentativa. Secondo successo consecutivo per i federiciani, che la prossima settimana ospiteranno il Cosenza in casa. Casertana che invece registra un passo indietro a livello di gioco e la sesta sconfitta fra le mura amiche. Sconfitta durissima per i campani, che riposeranno la prossima settimana e torneranno in campo il 4 febbraio in trasferta contro l'Akragas.





TABELLINO

CASERTANA - FIDELIS ANDRIA 1-2 (RISULTATO FINALE)

CASERTANA (4-2-3-1): 22 Cardelli; 11 D’Anna, 18 Rainone, 25 Polak (68' - 5 Lorenzini), 2 Finizio (60' - 23 De Vena); 24 De Rose, 8 Rajcic (68' - 7 De Marco); 21 Alfageme, 20 Carriero (60' - 3 Meola), 27 Turchetta; 9 Padovan.

A disposizione: 12 Avella, 13 Gragnaniello, 3 Meola, 4 Ferrara, 5 Lorenzini, 6 Forte, 7 De Marco, 14 Cigliano, 15 Santoro, 16 Minale, 19 Tripicchio, 23 De Vena.

Allenatore: Luca D’Angelo.

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 19 Celli, 25 Quinto, 6 Rada; 14 Tiritiello, 11 Matera, 8 Piccinni, 17 Esposito, 20 Di Cosmo (60' - 3 Lobosco); 10 Lattanzio (82' - 28 Taurino), 9 Croce (60' 13 Scaringella).

A disposizione: 22 Cilli, 2 Tartaglia, 3 Lobosco, 7 Barisic, 13 Scaringella, 16 Minicucci, 18 Ippedico, 27 Antonicelli, 28 Taurino, 30 Camporeale, 31 Zingaro.

Allenatore: Papagni.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna

ASSITENTI: Ruben Liberato Angotti di Bologna e Alessandro Salvatori di Rimini

NOTE

Reti: 38' Padovan (CA); 41', 47' Lattanzio (FA)

Ammoniti: 24' D'Anna (CA); 28' Tiritiello (FA); 66' Polak (CA) 68' Matera (FA)

Espulsi: /

Angoli: 5-0

Recupero: 0' p.t.; 3' s.t.

Spettatori: n.c.