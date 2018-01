Monopoli - Fidelis Andria posticipata a domenica 11 febbraio

Era una notizia chiacchierata, ma ora è ufficiale. Il derby della 25^ giornata del Girone C di Serie C tra Monopoli e Fidelis Andria è stato posticipato a domenica 11 febbraio alle ore 14.30.



La gara, che si terrà al "Sito Simone Veneziani" di Monopoli, era inizialmente prevista per venerdì 9 febbraio alle ore 20.45.