Mercato Fidelis: Lorenzo Longo firma un biennale e Barisic torna al Catania

Eccolo il tanto chiacchierato centrocampista: Lorenzo Longo sarà un giocatore della Fidelis Andria per i prossimi due anni. Ad annunciarlo è la stessa società federiciana attraverso un comunicato ufficiale che sancisce il passaggio del classe '94 a titolo definitivo dall'Akragas ai biancazzurri.



Capace di giocare sia come regista, che mezz'ala, Longo ha totalizzato 105 presenze in Serie C con le maglie di Matera, Paganese, Melfi e Akragas ed un totale di 6 reti a referto. Nella stagione corrente, infine, ha disputato 21 gare ed ha siglato 2 reti contro Paganese e Casertana.



Infine, per quanto riguarda il mercato in uscita, è stato confermato il ritorno di Maks Barisic Catania Calcio, società detentrice del suo cartellino. Il giocatore sloveno, arrivato in estate alla Fidelis Andria, ha in tutto totalizzato con la maglia biancazzurra 18 presenze (tra Serie C e Coppa Italia) totalizzando 3 reti.