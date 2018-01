Lobosco: «A Caserta vittoria di gruppo. Ora è fondamentale far punti contro Cosenza e Catania»

Una settimana fa si presentava alla piazza, domenica l'esordio e ieri, invece, il primo "Fidelissimi". Andrea Lobosco ha il compito di prendere il mano la fascia sinistra della Fidelis Andria e nel pomeriggio di ieri, presso lo store Givova del centro commerciale Mongolfiera, ha parlato sia del momento della Fidelis che dei suoi primi giorni ad Andria.

«Era uno scontro diretto importantissimo e sapevamo che non sarebbe stato affatto facile - ha esordito parlando della gara contro la Casertana - La squadra ha dimostrato di avere carattere, dato che comunque eravamo sotto e siamo stati bravi a ribaltarla e a rimanere compatti. Sono vittorie che possono anche rappresentare una svolta. Ora ci sono tante partite da giocare e ce la metteremo tutta per conquistare più punti possibili».

Esperienza in biancazzurro iniziata positivamente: «Mi sto trovando bene e soprattutto giocherò in un ruolo che mi piace fare, dato che mi permette di essere più coperto dietro e propositivo in attacco. Ho bisogno di continuità, non lo nascondo, ma arriverà con il passare delle partite. I nuovi arrivati? Longo non l'ho ancora conosciuto, mentre conosco Tartaglia per nominata. So che è un gran bel giocatore, ma che viene da un infortunio. Spero si riprenda subito così da poter dare una grossa mano alla squadra».

Infine uno sguardo ai prossimi due impegni in programma al Degli Ulivi contro Cosenza e Catania: «Due gran belle squadre. Non sarà facile, ma abbiamo il vantaggio di giocare in casa e dobbiamo conquistare dei punti fondamentali per la salvezza».