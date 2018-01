Fidelis, Papagni: «Cosenza squadra importante, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare»

Vigilia di una gara importante per la Fidelis Andria, che domani al Degli Ulivi ospiterà il Cosenza dopo le due vittorie consecutive a cavallo con il capodanno. Un match che potrebbe dire tanto sullo stato di forma degli andriesi, che affronteranno una delle squadre più in forma in questo momento del Girone C.

Papagni però ha iniziato la sua consueta conferenza pre-partita stilando un bilancio dopo i 3 punti conquistati la scorsa settimana al "Pinto": «Quella di Caserta è stata una vittoria importante che ha dato continuità a quella interna contro il Siracusa di fine anno. Avevamo bisogno di continuità ed è quello che ci siamo ripromessi per quello che concerne la gara di domani. Il Degli Ulivi deve diventare un fattore importante per noi, per ottenere punti salvezza fondamentali. Molte volte si sono persi punti pesanti in casa quest'anno e bisogna rimediare».

Sguardo al mercato che sta per concludersi. Intanto è partito Barisic e sono arrivati Longo e Tartaglia: «Sono entrambi giocatori di qualità. Longo è un elemento che fa fare un salto di qualità al nostro centrocampo. Per quanto riguarda Tartaglia, invece, mi aspettavo molto peggio in merito alle sue condizioni fisiche. Ma Angelo è un professionista, lavora due volte al giorno e ciò mi fa pensare che i tempi di recupero saranno brevi. Intanto però la sua presenza in panchina e nello spogliatoio ci serve tantissimo dal punto di vista dell'esperienza. Infine l'addio di Barisic non riguarda questioni di natura tecnica, ma di ambientamento».

Ultimo sguardo alla partita di domani. Cosenza avversario temibilissimo con 5 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 7 gare: «È la migliore delle ultime gare. Se si considerano le partite dal mio ingresso con la Fidelis, il Cosenza sarebbe capolista. Ha un organico importante, che ha stentato all'inizio, ma con l'arrivo di Braglia ha dimostrato di essere una compagine ordinata e compatta. Questo fa alzare ancora di più il nostro livello di attenzione nei loro confronti. Noi però nelle ultime gare abbiamo dimostrato di potercela giocare».

Indisponibili sempre Colella, Nadarevic e Statella, che probabilmente si aggregheranno in gruppo la prossima settimana. Papagni dovrebbe confermare il 3-5-2 visto a Caserta con gli unici ballottaggi che coinvolgono Di Cosmo e Lobosco sull'out di sinistra e Croce e Scaringella nel tandem d'attacco accanto a Lattanzio.