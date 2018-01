Mercato Fidelis, ufficializzato Nicola Lancini

Tra poche ore la Fidelis scenderà in campo, ma nel frattempo conferma le voci di mercato in entrata e ufficializza l'acquisto di Nicola Lancini. Il giocatore classe '94 arriva dal Brescia con la formula del prestito sino al termine della stagione.



Difensore, Lancini vanta in carriera 16 presenze in serie B con la maglia delle rondinelle e 45 presente complessive nel campionato di Serie C con le casacche del Bassano, della Carrarese e dell’Unione Venezia.