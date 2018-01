Fidelis Andria - Cosenza 1-1: i biancazzurri fermano al Degli Ulivi la corsa dei cosentini

Prima al Degli Ulivi nel 2018. La Fidelis ospita un Cosenza a pieno ritmo e pericoloso con l'obiettivo di allungare la striscia positiva di due vittorie consecutive dopo quelle ottenute contro Siracusa e Casertana. Prima di due gare casalinghe difficili (la prossima sarà contro il Catania), che però, se terminate positivamente, potrebbero rappresentare tanto sia in chiave salvezza, ma soprattutto alzare il livello di autostima dei federiciani.

Formazioni. Papagni conferma il 3-5-2 visto al Pinto di Caserta con la linea a 3 composta dai soliti Rada, Quinto e Celli. Matera mediano di rottura a centrocampo, affiancato dalle mezz'ali Piccini ed Esposito; Di Cosmo e Tiritiello gli esterni. Tandem d'attacco affidato a Lattanzio e Croce. 3-5-2 anche per Braglia con Saracco a difendere la porta dietro Dermaku, Pascali ed Idda. Corsi e D'Orazio le ali a centrocampo, mentre il trio in mediana è composto da Bruccini, Loviso e Trovato. Perez e Okereke la coppia d'attacco.

CRONACA LIVE

0' - Partita iniziata



4' - Prima occasione della gara: Bruccini ci prova dalla distanza. Palla di poco alta sopra la traversa.



30' - Raggiunta la mezz'ora di gioco senza grandi pericoli per i portieri. Da segnalare una rissa scatenatasi nel settore ospite attorno al 20', presumibilmente tra stessi supporters calabresi.



40' - Goal Fidelis! Primo tiro in porta e prima rete andriese. Punizione magistrale di Rada che si insacca sotto l'incrocio senza lasciare speranze a Saracco.



45' + 1 - Fine primo tempo



_____________________



45' - Seconda frazione iniziata



52' - Goal Cosenza. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla colpisce il braccio di un difensore andriese e per l'arbitro D'Apice non ci sono dubbio: è calcio di rigore. Loviso non sbaglia dal dischetto e pareggia i conti.



57' - Primo cambio Cosenza. Fuori Okereke, dentro Tutino



62' - Ancora cambio nel Cosenza: entra Palmiero per Loviso.

64' - Calabresi pericolosi. Assolo in area di Tutino che si porta avanti la sfera con il tacco e da posizione defilata colpisce di destro. Maurantonio però è attento e blocca.



65' - Risponde subito la Fidelis. Cross dalla trequarti destra di Tiritiello; sul secondo palo sbuca all'improvviso Lattanzio, che prova la conclusione in spaccata, ma ne viene fuori un tiro strozzato che attraversa tutta l'area piccola per poi essere spazzato dalla difesa cosentina.



68' Doppio cambio per l'Andria: dentro Lobosco e Scaringella al posto di Di Cosmo e Croce.



73' - Clamoroso rischio della Fidelis. Maurantonio sbaglia un rinvio, la sfera viene intercettata da Tutino che si invola verso l'area, tira, ma Maurantonio rimedia all'errore con un'ottima parata e mettendo in angolo.



75' - Girandola di cambi: nel Cosenza escono Perez, Trovato e D'Orazio ed entrano Baclet, Pinna e Mungo. Nell'Andria fuori Lattanzio ed Esposito e dentro Taurino e Longo (esordio).



85' - Grossa occasione per la Fidelis. Una serie di rimpalli al limite finiscono per favorire Scaringella che, di prima, prova con il sinistro di potenza: palla di pochissimo alta sopra la traversa.



87' - Ancora Fidelis pericolosa. Cross tagliatissimo di Piccinni dalla destra, Scaringella si tuffa sul primo palo, ma la palla finisce a lato di un soffio.



92' - Calcio di punizione di Pinna dai 25 metri: palla alta.

95' - Partita terminata



COMMENTO

La Fidelis ferma sull'1-1 un Cosenza che veniva da un gran momento e che nel finale ha messo a dura prova la difesa biancazzurra. Una gara decisa dagli episodi, ma che si chiude tutto sommato positivamente per la squadra di Papagni, a pari punti con il Fondi (prima squadra fuori dalla griglia play-out). Prossima sfida, ancora al Degli Ulivi, contro il Catania alle 16.30 di domenica prossima.





TABELLINO LIVE

FIDELIS ANDRIA - COSENZA 1-1

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): 1 Maurantonio; 19 Celli, 25 Quinto, 6 Rada; 14 Tiritiello, 11 Matera, 8 Piccinni, 17 Esposito (75' - 7 Longo), 20 Di Cosmo (68' - 3 Lobosco); 10 Lattanzio (75' - 28 Taurino), 9 Croce (68' - 13 Scaringella).

A disposizione: 22 Cilli, 2 Tartaglia, 3 Lobosco, 7 Longo, 13 Scaringella, 16 Minicucci, 18 Ippedico, 26 Scalera, 27 Antonicelli, 28 Taurino, 30 Camporeale.

Allenatore: Aldo Papagni

COSENZA (3-5-2) 22 Saracco; 5 Idda, 31 Dermaku, 29 Pascali; 2 Corsi, 21 Bruccini, 26 Loviso (63' - 6 Palmiero), 20 Trovato (75' - 3 Pinna), 30 D'Orazio (75' - 7 Mungo); 11 Perez (75' - 16 Baclet), 14 Okereke (57' - 25 Tutino).

A disposizione: 1 Zommers, 3 Pinna, 6 Palmiero, 7 Mungo, 13 Pasqualoni, 15 Boniotti, 16 Blacet, 25 Tutino, 36 Braglia.

Allenatore: Piero Braglia.

ARBITRO: Mauro Giosuè D'Apice di Arezzo

ASSITENTI: Antonio Severino di Campobasso e Francesco Ciancaglini di Vasto.

NOTE

Reti: 40' Rada (FA); 53' Loviso su rig. (CO)

Ammoniti: 43' Loviso (CO); 90' Demarku (CO); 91' Longo (FA)

Espulsi: /

Angoli: 1-5

Recupero: 1' p.t.; 5' s.t.

Spettatori: 1.712 (1.019 abbonati) per un incasso di € 12.953,45