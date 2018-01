Fidelis, Rada rescinde: «Dispiace lasciare, ma non è stata una mia scelta»

Ora è ufficiale: Ionut Rada non è più un giocatore della Fidelis Andria. A comunicarlo è la stessa società federiciana che annuncia la rescissione del contratto con il difensore ex Bari.

«Mi dispiace andar via. Volevo rimanere per contribuire al raggiungimento della salvezza, ma purtroppo il calcio è così e non è stata una mia scelta - ha commentato lo stesso Rada - Ringrazio ringraziando la tifoseria, i compagni e tutto lo staff. Sono stato qui per un anno e mezzo e credo di aver dato il massimo per questa maglia. Questa è una piazza calda che merita calcio. Futuro? Vorrei comunque rimanere in Puglia, ma vediamo».

In tutto, con la maglia della Fidelis, Ionut Rada ha collezionato 57 presenze e 2 reti.