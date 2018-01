Mercato Fidelis: arrivano Liguori e Cappiello e parte Minicucci

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato e, presumibilmente, con la doppia operazione messa a referto poco fa la Fidelis Andria potrebbe aver chiuso la propria sessione.



Arrivano due attaccanti e va via un esterno offensivo. In particolare, chi arriva sono Giovanni Cappiello e Luigi Liguori. Il primo, attaccante classe 1997 di proprietà della Salernitana, in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Monopoli (4 presenze) ed arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione (la scorsa annata ha collezionato 30 presenze e 10 reti con la Gelbison Vallo della Lucania). Il secondo, classe 1998 di proprietà del Napoli, arriva anch'egli con la formula del prestito sino al termine della stagione ed in questo campionato ha totalizzato 8 presenze con il Cosenza. Mentre, nelle stagioni 2015/16 e 2016/17, Liguori ha indossato la casacca della Primavera del Napoli con cui ha totalizzato oltre 40 presenze siglando 14 reti.



Chi parte, invece, è Manél Minicucci. Poco spazio con Papagni a guidare la Fidelis ed ecco che l'italo-argentino lascia la Fidelis Andria dopo una stagione e mezza, 44 presenze e 2 reti a referto (entrambe in questa stagione). Destinazione? Monopoli a titolo definitivo.