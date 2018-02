Fidelis sempre più andriese: firma Giuseppe Abruzzese

Il mercato della Fidelis Andria finisce con una ciligina: Giuseppe Abruzzese vestirà biancazzurro sino al termine della stagione. Un acquisto di spessore e di grande esperienza che si aggiunge alla rosa a disposizione di mister Papagni e sostituisce di fatto Ionut Rada.



Esperto difensore, classe '81 e andriese doc, torna a vestire la casacca biancazzurra dopo le esperienze in serie B nelle stagioni 1997/98 e 1998/99 ed in serie C nei campionati 2000/01 e 2001/02. Abruzzese vanta un curriculum di tutto rispetto considerando le oltre 60 presenze in serie A con la maglia del Lecce e le oltre 260 presenze nel campionato cadetto con le casacche dello stesso Lecce, Avellino, Triestina, Grosseto e Crotone. Nelle ultime due stagioni, infine, ha indossato la maglia della Virtus Francavilla squadra della quale è stato anche il capitano (57 presenze e 3 reti).



Domattina, infine, è prevista la conferenza stampa di presentazione degli ultimi acquisti (Abruzzese, Cappiello, Lancini, Liguori, Longo e Tartaglia) ed a seguire vi sarà quella pre-partita di mister Aldo Papagni.