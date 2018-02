Papagni post-Catania: «Match tutto sommato positivo. Tifosi grandi, ci rialzeremo»

Sconfitta che ci sta al termine di una prestazione di sacrificio della Fidelis contro la seconda in classifica.

Match commentato infatti positivamente dal tecnico Aldo Papagni: «Nel primo tempo abbiamo giocato bene, ma anche nel secondo sino al goal. Basti pensare alla ripartenza con il dialogo tra Croce e Lattanzio dove siamo anche arrivati alla conclusione. Un po' come è avvenuto a Francavilla, dopo il goal subito è arrivata l'espulsione dopo un minuto e noi non ci possiamo permettere un uomo in meno. Se consideriamo quella che è stata la gara 11 contro 11 bisogna essere soddisfatti. I subentrati hanno lavorato con grande difficoltà perché in 10 uomini, abbiamo cercato di cambiare modulo di gioco, ma abbiamo subito il secondo goal che ha definitivamente scombussolato i nostri piani».

Poi una menzione in particolare per i tifosi: «Sono sempre eccezionali. Giocavamo con la seconda della classe con una squadra giovanissima e credo che i tifosi abbiano riconosciuto il nostro sforzo. Non ci lasceranno mai soli, come cantavano, e per questo noi riusciremo a rialzarci».

La squadra riprenderà gli allenamenti in vista del derby contro il Monopoli domani pomeriggio al Degli Ulivi.