Papagni in vista di Monopoli: «Dopo la penalizzazione ripartiamo da 0»

Partita importante, non solo perché derby, ma perché la Fidelis torna a sfidare una formazione del suo livello. Niente pubblico biancazzurro sugli spalti del "Veneziani" domani pomeriggio, ma questo non può e non deve incidere sulla prestazione di un'Andria reduce da una settimana che gli ha visto privarsi di altri due punti in classifica a causa della penalizzazione.

Aldo Papagni nella conferenza pre-gara parte proprio da lì: «Abbiamo preso atto della decisione e siamo ripartiti facendo delle similitudini. Quando siamo arrivati a novembre eravamo ad un solo punto di vantaggio sull'Akragas ed ora, dopo dopo la sconfitta contro il Catania e la penalizzazione, siamo quasi al punto di partenza, ma più consapevoli dei nostri mezzi. Domani sfideremo un avversario reduce anch'egli da un periodo di appannamento, ma che attualmente viene da una bella serie di risultati positivi. Poi parliamo di un derby, una partita sempre sentita. Mi dispiacerà non vedere i nostri tifosi sugli spalti a Monopoli. È una piccola sconfitta per tutti e non avere il sostegno del nostro tifo è complicato».

Con la squalifica di Esposito ed il rientro di qualche infortunato potrebbero esserci delle novità in formazione: «I nuovi hanno avuto un'altra settimana di tempo per ambientarsi. Longo è il più pronto di tutti. Abruzzese ha effettuato la settimana tipo, ma bisogna ancora valutarlo. Mentre su Tartaglia dobbiamo andare con calma ed è per questo che la sosta arriva al momento opportuno da questo punto di vista. Maurantonio ha lavorato a parte, ma a prescindere dal suo recupero abbiamo Cilli che domenica ha dato una bella risposta sul campo. Attacco? Scaringella ha dato il massimo quando è entrato a partita in corso, poi è reduce da una noiosissima sciatalgia e sta tornando in condizione ottimale. Chi parte dall'inizio non è importante, conta l'applicazione».

Infine capitolo ex, tanti in campo da una parte e dall'altra: «A livello di motivazioni sono giocatori che potrebbero avere una marcia in più rispetto agli altri, ma per quanto riguarda le soluzioni tattiche cambia poco. Ormai noi tecnici ci conosciamo tutti, anche grazie alla possibilità che abbiamo di osservare i nostri avversari in video. Difficile che possano fare la differenza da quel punto di vista».

Con molta probabilità ci sarà il rientro di Colella e l'esordio dal primo minuto di Longo nell'undici titolare anti Monopoli. Per il resto, tutto confermato nel 3-5-2 di Papagni.

Probabile formazione (3-5-2): Celli, Quinto, Colella; Tiritiello, Piccinni, Matera, Longo, Di Cosmo; Lattanzio, Croce.