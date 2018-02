La Futsal Andria cade in trasferta contro il Futsal Salapia

Nona sconfitta stagionale per la Florigel Futsal Andria che cade al cospetto del Futsal Salapia seconda forza del campionato in terra ofantina. Al “Tensostatico Piazzolla” termina 6-3 per la formazione salinara dopo una gara decisamente a senso unico e dove gli uomini di Danisi hanno provato senza successo a contrastare la forza di Dinuzzi e compagni.

Inizio di match da incubo per la squadra andriese che in meno di due minuti è già sotto 2-0, a segno per il Salapia German e Ivan Romero. Gli azzurri provano ad abbozzare una reazione, ma i gialloblù di casa sembrano indemoniati e al 15’ firmano il 3-0 con Ivan Romero. Nel finale di frazione arriva anche il poker la firma è di German Romero capocannoniere indiscusso del campionato. Ad inizio ripresa è Ivan Romero a siglare il 5-0 che chiude ipoteticamente il match, ma la squadra di Danisi ha un sussulto d’orgoglio e con le reti di Verriello e Magno, doppietta per lui, si porta sul 5-3. Nei minuti finali il Salapia concede pochissimo all’Andria e prima del triplice fischio trova la sesta rete con Ronzulli.

Dopo questo stop, la squadra del presidente Zingaro scende al sesto posto in classifica a due lunghezze dalla zona play-off, mentre la salvezza aritmetica è ormai vicinissima.