Papagni dopo la vittoria a Pagani: «Successo che ci dà tanto coraggio per affrontare il futuro»

Umore ovviamente alle stelle in conferenza stampa nel post-partita di Pagani. La Fidelis agguanta 3 punti fondamentali in chiave salvezza e si appresta ad affrontare un mese importante con tanta fiducia nei propri mezzi.

«Sapevamo delle enormi difficoltà che avremmo trovato venendo qui a Pagani e per noi era un banco di prova importante dopo le ultime uscite negative - ha esordito Papagni - I ragazzi hanno fatto un'ottima prova, anche alla luce dell'inferiorità numerica. È stata una partita di grande attenzione in fase di non possesso: i ragazzi hanno seguito alla lettere le indicazioni che ci eravamo dati, basando il match sulle ripartenze. È un buon inizio per un mese di scontri diretti. Ora affronteremo le altre gare con grande coraggio».

Vittoria che risolleva il morale, ma che non deve caricare troppo la squadra: «L'esperienza che ho accumulato negli anni mi suggerisce di rimanere con i piedi per terra. Questa squadra ha sempre avuto problemi negli scontri diretti e bisogna affrontare le prossime due partite con umiltà, perché questo è un campionato dove c'è tanto livellamento e se si abbassa l'intensità è finita».